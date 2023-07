Ucciso a 17 anni con 8 coltellate perché si sentiva con la sua ragazza | il killer confessa | Chiedo scusa

(Di lunedì 3 luglio 2023) Unacontesa: questo il movente all'origine del delitto avvenuto a Casal di Principe giovedì sera dove al termine di una lite un 20enne hacon ottoGiuseppe Turco, un 17enne di Villa Literno. Tutto è avvenuto in piazza Villa, nel pieno centro della cittadina campana. ...

E duedopo, il tribunale giudiziario di Parigi dichiarò nullo il contratto concluso con ... il diciassettenne di origine algerinea Nanterre da un agente di polizia la cui morte ha ...Si chiamava Serafino Famà ed era un avvocato penalista. Vennenel novembre 1995 a Catania con sei colpi di pistola: un'esecuzione mafiosa in piena regola ...i grandi latitanti catanesi negli...E aveva recuperato il diario dello scrittore per bambini, Volodymyr Vakulenko, rapito e... Non ce l'ha fatta Victoria Amelina , la romanziera e scrittrice ucraina, 37, è morta sabato scorso ...

Alhoussein, 19 anni, l’altro Nahel: ucciso dalla polizia ad Angoulême due settimane prima la Repubblica

Una ragazza contesa: questo il movente all'origine del delitto avvenuto a Casal di Principe giovedì sera dove al termine di una lite un 20enne ha ucciso con otto coltellate Giuseppe Turco, un 17enne ...Grave incidente stradale nella serata di ieri a Gemonio. Una donna di 41 anni è stata investita da un'auto mentre si trovava in via Rocco Cellina, nel centro del paese. Dopo… Leggi ...