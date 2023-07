Twitter contro l’intelligenza artificiale | Elon Musk limita l’utilizzo del social network

(Di lunedì 3 luglio 2023) Roma, 3 giu – Il continuo aumento deldelpreoccupa anche, il quale ha fatto sapere che effettuerà dellemisure per cercare dire il fenomeno sulla piattaforma, specialmente per quanto riguarda l’uso di dati da parte di soggetti terzi, in particolare proprio quelli che alimentano modelli di A.I. con i vari rischi che ne conseguono. Il colosso della messaggistica limiterà la lettura a 6.000 messaggi al giorno per gli account verificati, quelli con la cosiddetta spunta blu, 600 per gli utenti non verificati e 300 per i nuovi account non verificati. Soglie che dovrebbero essere presto alzate rispettivamente a 8.000, 800 e 400.e lemisure all’A.I Lo stesso proprietario della ...

Da alcuni anni metto frequentemente riflessioni su Facebook e. Durante la quarantena sono ... Lottagli effetti della routine 8. Paure. Superale per tornare a vivere 9. Egoismo. Non ...La dichiarazione di Musk implicava anche che, fino a quel momentoavesse, in qualche modo, operato deliberatamentela libertà d'espressione di singoli o gruppi. L'accusa proveniva in ...... tramite un amico di Papa Benedetto, è andato da lui e ha fatto la denunciadi me. Benedetto ...: @FrancescoGrana

Twitter, Snowden contro Musk Adnkronos

Il limite giornaliero al numero di tweet che è possibile visualizzare potrebbe convincere una volta per tutte i giornalisti a dire addio al social ...Twitter ha iniziato a limitare in modo aggressivo il numero di tweet che gli utenti possono visualizzare al giorno. Chi non è registrato non potrà leggere nessun tweet, mentre chi lo è potrà leggerne ...