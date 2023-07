Tuscolano – Lite tra barboni | polacco uccide un “invisibile”

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 luglio 2023) Quartiere, Roma, piazza dei Tribuni, un anno fa, esattamente l’11 luglio.tra, chissà per quale “futile motivo” come dice la polizia. A terra rimane un uomo, senza età e senza documenti. Portato all’ospedale San Giovanni, muore dopo quattro giorni. I fatti sono stati ricostruiti così: uno dei due litiganti, ora identificato in un cittadino, ha picchiato a schiaffi e pugni l’altro barbone, fracassandogli poi la testa contro uno spigolo di metallo di un garage. Dopo un anno, gli investigatori del commissariatohanno accertato l’identità del presunto responsabile del mortale pestaggio. Lo hanno arrestato e accompagnato in carcere.