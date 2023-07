Tuned | recensione | danziamo coi musicanti di Brema

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 3 luglio 2023) Qualche tempo fa abbiamo parlato di Hats, il primo gioco di una serie dedicata alla fiabe. Thundergryph fa doppietta con, edito in Italia da Ghenos Games. Questa volta la sfida è legata al gallo Rikì che deve organizzare e far esercitare Hi Ho, Bau e Mao prima del loro spettacolo musicale nella locanda del paese., il dietro le quinte La componentistica è essenziale ed il lato artistico è estremamente curato tanto nella modellazione quanto nel disegno: 1 Tabellone 2 Miniature del Gallo Rikì 4 Miniature dell’asinello Hi Ho 4 Miniature del cane Bau 4 Miniature del gatto Mao Adesivi di piazzamento 1 Regolamento multilingua Trattandosi di un gioco di piazzamento il regolamento è piuttosto asciutto. Sarà l’esperienza di gioco a svelarci la profondità di un meccanismo così compatto. Un granaio può diventare una sala ...