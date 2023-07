Tullio Solenghi e la carriera dell’attore | «La mia è cominciata con una sospensione da scuola»

Leggi su open.online

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ladi attore dicon tre giorni dida. «Beccato, il mio Noschese da strapazzo», disse l’insegnante di chimica che era stata imitata alla perfezione dal piccolo. Ma non a sua insaputa, visto che lei in quel momento era dietro di lui: «Così è iniziata la miada imitatore. Ma mi esibivo anche con don Giorgio, il mio Pigmalione, una specie di don Milani, nelle gite della parrocchia al Santuario della Guardia: io padrone del microfono, in fondo al pullman». Nato a Sant’Ilario in provincia di Genova, la svolta per lui arriva a 17 anni. Ovvero, racconta oggi a Repubblica, quando diventa giovane allievo del Teatro Stabile. Il Teatro Stabile «Avevo 17 anni, uscì il bando e feci ...