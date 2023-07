Tu spingi Alonso alla radio con il box | così l' Aston Martin ha fregato Sainz e Ferrari | farsa F1

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) I track limits hanno fatto impazzire tutti — piloti, team, tifosi, giornalisti e commentatori tv — nell'ultimo GP d'Austria. Addirittura 47 giri cancellati nelle qualifiche di venerdì, situazione simile per le Qualifiche della Sprint Shooutout. Ma in gara la Fia si è superata, annullando 83 giri per irregolarità. Pochi esenti. Hamilton è stato tra i primi a ricevere 5 secondi di penalità, seguito da Tsunoda, ma la mannaia si è abbattuta poi sui piloti della Alpine e infine anche su Carlos, che ha dovuto scontare i 5 secondi al momento del secondo pit stop. La parola ridicolo ha campeggiato con forza sui social già durante la gara e dopo il ricorso dell'le polemiche sono esplose per le ulteriori sanzioni, che hanno portato a parlare, troppo e male, della regola dei Track Limits., ...