TS – il comunicato Aarhus sulla clausola rescissoria

(Di lunedì 3 luglio 2023) 2023-07-03 16:52:00 Flash news da TS: L’Inter attivissima sul mercato, sia in entrata che in uscita. Ufficiale il primo colpo, ovvero quello di Marcus Thuram, definita però anche la cessione di Marcelo Brozovic all’Al Nassr.Ora i nerazzurri stanno per piazzare il secondo acquisto di questa sessione di calciomercato: Yann Bisseck. Il difensore tedesco, classe 2000, protagonista all’Europeo U21, ha unadi 7 milioni di euro. Bisseck, l’Inter paga la: è ufficialeche l’Inter sta per pagare. A comunicarlo ufficialmente è stato proprio l’, club di appartenza del calciatore, con una nota sul proprio sito: “L’AGF A/S ha avviato trattative sostanziali con il club di Serie A Inter – nome completo FC Internazionale Milano – in merito alla vendita dei diritti contrattuali al difensore Yann ...

