(Di lunedì 3 luglio 2023) Donaldha voluto far sapere che potrebbe decidere di non partecipare aldelleprevisto per agosto. Ha minacciato di organizzare un evento alternativo, ...

ha anche criticato la rete definendola 'ostile' e ha minimizzato i suoi avversari, sottolineando che sono molto indietro rispetto a lui nei sondag "Perché dovrei dare loro lo spazio per fare ...È sufficiente dire che, se sila probità morale o la rettitudine finanziaria, non si devono ... Ecco il criminale di guerra americano Donaldammettere sfacciatamente che gli Stati Uniti ...... l'ex consigliere di, che il mese scorso ha intentato un'azione legale presso il tribunale ... Si definisce un "cultural misfits", un disadattato culturale ma altresìessere riconosciuto come ...

Trump vuole snobbare il primo dibattito con i candidati alle primarie repubblicane Globalist.it

Donald Trump ha voluto far sapere che potrebbe decidere di non partecipare al primo dibattito delle primarie repubblicane previsto per agosto su Fox Tv ..."Come quei grandi patrioti prima di noi: non ci piegheremo. Non ci spezzeremo. Non cederemo. Non ci arrenderemo mai. Non ci arrenderemo mai. Non ci tireremo mai indietro. Insieme completeremo la missi ...