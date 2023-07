Trump incriminato | figlio di Biden solo indagato | pesantissimo sospetto sul voto Usa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) La politica negli Stati Uniti non la fanno più i politici, ma i giudici. Non che le aule di tribunale abbiano sostituito il Congresso o la Corte Suprema la Casa Bianca, ma il potere giudiziario con le sue sentenze e le sue incriminazioni sta invadendo il campo legislativo ed esecutivo come mai aveva fatto in precedenza. Esemplare il caso della Corte Suprema che nelle ultime ore con tre differenti sentenze ha azzoppato la già claudicante agenda di: prima la dichiarazione di incostituzionalità dell'affermative action, quella secondo il quale le università possono tenere conto della razza degli studenti nel processo di ammissione, poi la sentenza sulla cancellazione del debito degli studenti ed infine quella a favore di una web designer che si era appellata al primo emendamento dopo essersi rifiutata di implementare siti per coppie omosessuali. Anche se ...