Trucco anti-caldo | Annalisa lascia di nuovo senza fiato | Guarda

(Di lunedì 3 luglio 2023)sorprende tutti. Al momento i dettagli sul suo matrimonio con il manager Francesco Muglia sono top secret. Giusto una foto mostra il look indossato al party in spiaggia a Tellaro in Liguria, avvenuto qualche giorno dopo la cerimonia religiosa nella Basilica di San Francesco vicino Perugia. L'abito, diffuso sui social, è firmato Dolce&Gabbana. Ma ciò che spiazza è il fatto che sia un minidress, una scelta con cui la cantante ha voluto osare e che si aggiunge all'acconciatura “a sorpresa”, ossia una coda alta e lunga. Una scelta, insomma. Ma quello della sposa non è stato l'unico outfit ad attirare l'attenzione. Tra i presenti anche Maria De Filippi. La regina di Mediaset per l'occasione ha sfoggiato un tailleur e delle sneakers. Il primo giallo canarino, proprio come gli occhiali. Secondo alcune foto ...

Lato make - up la cantante di Mon Amour ha optato per unevergreen dall'effetto wow assicurato, ovvero un eyeliner definito e un rossetto rosso fuoco, la combo perfetta per il suo stile e per ......dall'instancabile sindacato dei Si Cobas e repressi da agenti della polizia in tenutasommossa,... "Qual è il", ci chiediamo. Una camera da letto ben accessoriata, con una buona promozione, ...Un- spreco attinto dal libro Skin in the game di Jane Wurwand, founder del brand Dermalogica ' Stendete l'idratante corpo subito dopo la doccia sulla pelle ancora umida. Vi assicurerete ...

Annalisa, spunta il trucco anti-caldo: la foto che lascia senza fiato Liberoquotidiano.it

Andata a nozze in gran segreto ad Assisi, Annalisa e il suo matrimonio sono sulla bocca di tutti. Pochi ancora i dettagli e due soli gli scatti rilasciati sulla pagina Instagram della cantante che l'h ...Una pelle di seta pronta al sole. Capelli forti e splendenti. Un'abbronzatura più o meno intensa, ma sana. Un trucco più luminoso che mai. La guida beauty definitiva alle vacanze ...