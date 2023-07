(Di lunedì 3 luglio 2023) Giovanni(291 Atp) e Gianluca(251) si sono qualificati per glidi finale del challenger francese di(36.000 di nontepremi su terra battuta).superando per 64 62 l'...

Giovanni(291 Atp) e Gianluca Mager (251) si sono qualificati per gli ottavi di finale del challenger francese di(36.000 di nontepremi su terra battuta).superando per 64 62 l'argentino Marco Trungelliti (236) e Mager battendo 64 76 lo spagnolo Alejandro Moro Canas (273). Agli ottaviattende ......tre gli azzurri in gara nel challenger francese di(36.000 di montepremi su terra battuta). Lorenzo Giustino (258) ha pescato al primo turno il francese Valentin Royer (295), Giovanni(...Giovanni(291 Atp) e Gianluca Mager (251) si sono qualificati per gli ottavi di finale del challenger francese di(36.000 di nontepremi su terra battuta).superando per 64 62 l'argentino Marco Trungelliti (236) e Mager battendo 64 76 lo spagnolo Alejandro Moro Canas (273). Agli ottaviattende ...

Troyes: Fonio e Mager agli ottavi Tiscali

Giovanni Fonio (291 Atp) e Gianluca Mager (251) si sono qualificati per gli ottavi di finale del challenger francese di Troyes (36.000 € ...La première journée du tournoi principal a été marquée par l’élimination des têtes de série numéro 2 et 3 du tournoi. Le Russe Donskoy et l’Argentin Trungelliti sont passés à la trappe. Abel Hernandez ...