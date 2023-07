Trovato nel fiume Po il cranio di un homo sapiens

Il ragazzo, che si trova attualmente detenutocarcere di Casal del Marmo, è accusato di avere ... i carabinieri le hanno150 euro in un cassetto. Io sono due anni che non lavoro e non ...corso dell'aggressione, secondo quando emerso dall'autopsia, Michelle ha tentato di difendersi. ... I pm hanno affidato una consulenza tecnica anche sul telefono della ragazza,sempre nell'...Un uomo di 58 anni, Vincenzo Giannini, di 58 anni, è statocarbonizzato nella frazione "San Giovanni" di Zambrone,Vibonese, in una zona interessata da un incendio di sterpaglie in un terreno agricolo. La vittima, originaria di Zambrone, risultava ...

Orrore nel Vibonese: uomo trovato carbonizzato (NOME) Zoom24.it

Era seminascosto dalla ghiaia, nel punto dove il Po incrocia l'Adda, proprio nel tratto al confine tra Cremonese e Piacentino: il fiume ha restituito un cranio umano arcaico, ritrovato da Davide Persi ...Il cranio di un homo sapiens è stato ritrovato nel letto del fiume Po.Era seminascosto dalla ghiaia, proprio nel punto in cui il fiume incrocia il fiume Adda, tra il Cremonese e il Piacentino. La scop ...