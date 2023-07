Trenord in cerca di futuri capitreno | candidature aperte da martedì 4 luglio

(Di lunedì 3 luglio 2023)seleziona nuovi: dalle 15 disarà possibile inoltrare la propria candidatura per entrare nel team di personale responsabile del servizio a bordo delle 2200 corse effettuate ogni giorno in Lombardia, in sette province delle regioni vicine e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express. Sarà possibile partecipare alla selezione fino al 20, secondo le indicazioni che saranno rese disponibili al link https://www..it/lavora-con-noi/. La nuova risi aggiunge a una selezione già attiva di operatori e tecnici di manutenzione, da inserire nelle squadre che operano negli impianti aziendali. La selezione diIl capotreno garantisce il rispetto degli standard di sicurezza di ogni corsa; per quella ...

La selezione di operatori e tecnici della manutenzione Sul sito.it è possibile candidarsi anche per lavorare come operatori e tecnici di manutenzione negli impianti di. Le figure ...... impareranno a conoscere l'azienda in diverse aree operative, grazie a periodi di job rotations: ciascun neolaureato avrà come tutor tecnico un manager di, che lo guiderà alla conoscenza ...Ciascun neolaureato avrà come tutor tecnico un manager di, che lo guiderà alla conoscenza degli aspetti tecnici e aziendali e lo coinvolgerà per mettere alla prova le competenze maturate'. ...

A.A.A. capitreno cercasi. Dalle 15 di domani, martedì 4 luglio, sarà possibile inoltrare a Trenord la candidatura per entrare nel team di personale responsabile del servizio a bordo delle 2200 corse e ...Sul sito trenord.it tutte le informazioni per partecipare alla selezione Già aperte le candidature per operatori e tecnici della manutenzione (mi-lorenteggio.com) Milano, 3 luglio 2023 – Trenord selez ...