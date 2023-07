Treno regionale bloccato a Grosseto | zaino sospetto Intervento degli artificieri Forti ritardi per Roma

(Di lunedì 3 luglio 2023) Paura per unoabbandonato su unha fatto scattare poco dopo le 19 di oggi, 3 luglio 2023, i controlli, con sospensione del traffico ferroviario sulla linea Pisa-a nord di

Probabilmente la Giuntanon ha saputo o voluto trovare le risorse necessarie per ... a fronte delle ripetute affermazioni della valenza turistica delAlba - Asti, il servizio non è ...... nei giorni delle proiezioni saranno presenti duecento ragazzi del servizio civilee, ... Cominciata sulla carrozza 2 delFrecciarossa di Trenitalia partito da Roma e conclusasi alla ...Su richiesta di Regione Liguria , Trenitalia ha infatti accorpato i regionali 3017 da Milano a Genova Principe e 12350 da Principe a Savona in un nuovo3017/3018 che partirà da Milano ...

Regione Liguria, nuovo treno da Milano per Savona Agenzia ANSA

Paura per uno zaino abbandonato su un treno regionale ha fatto scattare poco dopo le 19 di oggi, 3 luglio 2023, i controlli, con sospensione del traffico ferroviario sulla linea Pisa-Roma a nord ..."Ho portato all’attenzione dell’assessore Staine la necessità di istituire nuovi treni regionali per i cittadini della fascia jonica e le problematiche legate alle coincidenze dei treni regionali Siba ...