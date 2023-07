Treno deragliato | gup Lodi proscioglie vertici di Rfi e Alstom Ferroviaria

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) Milano, 3 lug. (Adnkronos) - Maurizio Gentile, ex ad di Rfi, e Michele Viale amministratore delegato disono stati prosciolti (ex articolo 425 del codice di procedura penale) dal gup diFrancesco Salerno, lo stesso giudice che ha condannato a 3 anni, con rito abbreviato, due operai manutentori di Rfi che la notte tra il 5 e il 6 febbraio 2020 lavorarono per risolvere un problema sullo scambio dell'alta velocità Milano-Bologna, installando però un attuatore difettoso. Assolto, invece, l'addetto alla formazione del team di operai specializzati. Nell'incidente del Frecciarossa partito da Milano e diretto a Salerno avvenuto il 6 febbraio 2020, in corrispondenza di uno scambio all'altezza del comune di Livraga, morirono i due macchinisti, Giuseppe Cicciù e Mario Dicuonzo, e rimasero ferite una trentina di persone. ...