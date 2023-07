Trenitalia estate 2023 | i cani potranno salire a bordo gratuitamente

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 3 luglio 2023) Anche se l’non sembra essere ancora completamente nel vivo, c’è chi comincia a partire per le ferie e, chi ha un cane, molto spesso lo abbandona. Ma quest’anno non avrà più scuse(non le avrebbe avute lo stesso) perchèha pensato per loro un’offerta speciale.: offerta cane gratis Il cane è da sempre il miglior amico dell’uomo, compagno fedele come pochi esseri umani sanno essere. Eppure, nel momento in cui risulta essere un peso, tipo il momento delle ferie, questa povera bestia viene lasciata a se stessa. Per fortuna che (forse) da quest’la sorte dei nostri amici a quattro zampe cambierà. Infatti,ha promosso l’offerta che dal 27 maggio fino al 15 settembre sia su Frecce sia su Intercity, chi viaggia con il proprio cane non paga il ...