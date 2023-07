Trasporto aereo | Enac | garantire qualità servizi stagione estiva

"L'Enac - si legge nella nota - , come da mandato istituzionale, continuerà a effettuare un monitoraggio continuo delavviando anche le eventuali istruttorie finalizzate all'...Ungonfiabile lungo 20 metri in piazza San Babila, per simboleggiare la vicinanza con l'aeroporto ... inoltre, mediante la creazione di una Ztl, sarà reso accessibile solo alpubblico, ..."Vogliamo sottolineare ancora una volta le anomalie che si registrano in Italia sul fronte del- spiega il Codacons - Alcuni voli, come quelli per la Sicilia, arrivano a raggiungere ...

I4T debutta nel trasporto aereo: partnership con Cubana de Aviación L'Agenzia di Viaggi Magazine

Intorno alle 12:40 un aereo della compagnia Aegean ha eseguito un atterraggio di emergenza sulla pista di Capodichino. Partito da Salonicco e diretto a Barcellona, trasportava circa ...Un solo passeggero è stato colto da un attacco di panico ed è stato sottoposto a cure mediche NAPOLI – Intorno alle 12:40 un aereo della compagnia Aegean ha eseguito un atterraggio di emergenza sulla ...