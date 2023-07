Rifiutata da un altro centro italiano, è stata operata al Sant'Orsola di Bologna per undida donatrice vivente, sua mamma Rosaria. E' la storia complessa ma a lieto fine di Veronica, ...Rifiutata da un altro centro italiano, è stata operata al Sant'Orsola di Bologna per undida donatrice vivente, sua mamma Rosaria. E' la storia complessa ma a lieto fine di Veronica, ...Una ragazza di 25 anni ha ricevuto undidonato dalla madre senza sottoporsi ad anestesia generale. L'anestesia era infatti impraticabile per via della sua condizione, una fibrosi cistica che non consentiva l'intubazione. ...

Trapianto di rene da sveglia a Bologna per 25enne: "Intubarla era impossibile" Adnkronos

La paziente con fibrosi cistica non avrebbe potuto sostenere l’intubazione e quindi l’anestesia generale. L’operazione al Policlinico di Sant’Orsola possibile grazie alla collaborazione dell’equipe tr ...È il primo intervento di questo generale all’Irccs Sant’Orsola in Anestesia loco-regionale. La paziente con fibrosi cistica non avrebbe potuto sostenere l’intubazione e quindi l’anestesia generale. Do ...