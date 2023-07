Transpotting | ecco la scena che Ewan McGregor mostrava ai figli per farli ridere

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 3 luglio 2023) Una celebredel film cult di Danny Boyle veniva mostrata dal protagonista ai suoiper. Nonostante faccia parte del franchise di Star Wars,utilizzava la sua presenza in Trainspotting per fari proprie nel caso specificoloro una particolareche i fan del film non potranno mai dimenticare. "Non ero presente quando miaa Clara ha guardato 'Trainspotting' per la prima volta. Ma ero solito mostrare ai miei'ladel bagno'. Solo per. È una situazione unica, forse, per un padre, poter mostrare ai propriun filmato di lui che va in bagno", ha detto ...