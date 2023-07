Transizione ecologica all’insegna dell’effettività per il permitting italiano Scrive Atelli

(Di lunedì 3 luglio 2023) Coglie pienamente nel segno, il ministro Gilberto Pichetto Fratin, quando osserva che nel 2023 la crescita della domanda diin Italia è in buona parte legata, sul fronte rinnovabili, all’eolico. Non solo on shore, ma anche off shore. Naturalmente, vi è consapevolezza che non tutto è semplice, non tutto è scontato, non tutto è senza difficoltà impreviste. Non solo nel merito, ma anche nel metodo. Così, nel merito, è per la difficoltà di disporre di maggiori punti di riferimento per gli impatti cumulativi (tema di crescente importanza, con l’aumentare del numero di istanze non solo presentate ma anche processate dalle Commissioni ministeriali Via Vas e Pnrr Pniec). In particolare in alcuni territori, dove, come noto, si concentrano tante richieste. Così, sempre nel merito, è anche per revamping e repowering, atteso che il quadro regolatorio in tema di ...

"Quella delle materie prime critiche è una delle principali sfide, se consideriamo la loro importanza soprattutto per la transizione ecologica che, come abbiamo ribadito con forza in Europa, è indispensabile ma va fatta con criterio: non possiamo smantellare la nostra economia, le nostre imprese, per inseguire la transizione. Un lungo intervento che ha toccato a tutto tondo i punti nevralgici dell'azione del governo per quanto riguarda l'economia, il lavoro, la transizione ecologica e il ruolo dell'Italia in Europa. Sulla transizione ecologica la premier Meloni ha chiarito: 'Per avviare la transizione ecologica non possiamo smantellare l'economia e le nostre imprese' perche' 'la sostenibilita' ambientale deve andare di pari passo con quella sociale ed economica'.

Un altro passaggio dell'intervento della premier è stato riservato al Pnrr: "Un piano non scritto da noi ma per il quale stiamo lavorando per centrare gli obiettivi. Spiace che anche il Pnrr sia diven ...Giorgia Meloni sottolinea che "la transizione ecologica è indispensabile" ma avverte: "Va fatta con criterio, non possiamo smantellare la nostra economia per inseguirla". Il premier lo ribadisce all'a ...