Tragico schianto a Vigano San Martino | muore 24enne

(Di lunedì 3 luglio 2023)San. Gravissimo incidente nella tarda serata di domenica 2 luglio aSan: un giovane di 24 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua moto contro un’automobile. L’incidente in via Nazionale, attorno alle 23.30: il giovane, di Borgo di Terzo, si trovava in sella alla sua Guzzi e stava viaggiando in direzione Bergamo quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una Opel Astra che procedeva in direzione opposta. Secondo i primi rilievi, sarebbe stato il motociclista a invadere la corsia opposta ma ancora non è chiaro il motivo. Sul posto, oltre al personale medico, anche i carabinieri di Casazza.