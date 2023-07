Tragedia in Spiaggia | Antonio va a fare il bagno e non torna più | cosa gli è successo

Leggi su tvzap

(Di lunedì 3 luglio 2023) SOCIAL. Un tragico incidente ha scosso la località balneare di Rosolina Mare, in Spagna, quandoEsposito, un uomo di 49 anni residente a Lusia e originario della Campania, ha perso la vita mentre si trovava in acqua per un. Verso le 17:30 di domenica 2 luglio,ha subito un infarto improvviso che gli è stato fatale. Nonostante i tentativi disperati di rianimazione una volta portato sulla, non è stato possibile salvarlo. Spagna, uomo muore in mare Nel frattempo, a Barricata, circa un'ora prima dell'incidente diEsposito, un altro uomo di 50 anni proveniente da Porto Tolle ha avuto un malore simile ...