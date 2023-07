Tragedia al pranzo di matrimonio | la madre dello sposo muore soffocata

(Di lunedì 3 luglio 2023) Doveva essere un giorno di festa, si è trasformato in una. Stava festeggiando ildel figlio e, durante ildi nozze in un ristorante in provincia di Pescara, è mortada un boccone. La donna, 85 anni, residente a Cugnoli, un paese della Val Pescara, era a tavola con amici e familiari quando ha accusato i sintomi del soffocamento. Nonostante l’intervento immediato dei presenti e l’arrivo dei soccorsi, per lei non c’è stato scampo. Inutili i tentativi di salvarla Le persone che erano con lei hanno subito allertato il 118 e, nel frattempo, tentato la manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso utile per rimuovere un’ostruzione delle vie aeree. Ma è stato tutto inutile e, al loro arrivo, i sanitari del 118 hanno potuto soltanto constatare il decesso della donna. Sono state ...

Il primo incidente intorno all'ora didi domenica 2 luglio, quando il 50enne in vacanza con la famiglia a Lucca si è tuffato in acqua con il figlio di 16 anni e un altro ragazzino di 8 anni, ...Pescara.sfiorata a Villa Raspa dove ieri nella tarda mattinata una donna di 85 anni è rimasta ... L'anziana si trovava nella rimessa della sua abitazione dove stava preparando il. Stava ...... Alessandra Leo, foto simbolo Un matrimonio è purtroppo finito innel pomeriggio di sabato scorso a Serramonacesca, in provincia di Pescara. Durante ildi nozze, la madre dello sposo, ...

Soffocata da un boccone durante il pranzo di nozze: morta la nonna della sposa Today.it

Doveva essere un giorno di festa, si è trasformato in una tragedia. Stava festeggiando il matrimonio del figlio e, durante il pranzo di nozze in un ristorante in provincia di Pescara, è morta ...Marina di Vecchiano, in provincia di Pisa: due bagnanti sono annegati a 500 metri di distanza uno dall'altro. Inutili i soccorsi del 118 e della Capitaneria di Porto.