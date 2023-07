Traffico Roma del 03-07-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna un nuovo incidente in è quest’ultima ora è rallentato ulteriormente gli spostamenti tra lo svincolo per via della Magliana è l’uscita per Montespaccato mentre continuano gli spostamenti dell’ora di punta tra la diramazionenord e la Prenestinaintenso in esterna dove si rallenta maggiormente tra laFiumicino e la Tuscolana Maggiore attenzione sulla autostradaTeramo dove non si escludono rallentamenti tra Tivoli e lo svincolo di allacciamento con la autostrada Firenze Napoli Provenendo dall’Abruzzo nessun disagio di rilievo in uscita dasulla tratto Urbano della A24 mentre sulla tangenziale est e si rallenta maggiormente tra viale Tor di Quinto via ...