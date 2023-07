Traffico Roma del 03-07-2023 ore 17 | 00

(Di lunedì 3 luglio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Non si tratta di una piccola vietta di quartiere, ma di una delle principali arterie delveicolare di questo quadrante e dell'intera città di. Non è pensabile semplicemente mettere ...... quella lungo via Libertà e via, per minimizzare l'impatto sui tessuti storici e monumentali, ...E che permette il collegamento con Mondello e che consentirà di ridurre drasticamente il...... val bene il Passante Il Passante produce, secondo le stime, il 40% dell'inquinamento da... Poche settimane fa aè stato ucciso un bimbo, da un Suv che andava oltre i 100 chilometri all'...

Traffico Roma del 03-07-2023 ore 15:30 RomaDailyNews

“Non si tratta di una piccola vietta di quartiere, ma di una delle principali arterie del traffico veicolare di questo quadrante e dell'intera città di Roma”, Lo afferma in una nota il responsabile En ...(FERPRESS) – Roma, 3 LUG – L’Assemblea di FISE Uniport, Associazione del mondo logistico portuale cui aderiscono aziende che operano nei maggiori scali italiani, con oltre 4.500 dipendenti e un fattur ...