Traffico Roma del 03-07-2023 ore 15 | 30

(Di lunedì 3 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio è ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna maggiori disagi possibili per chi viaggia tra Colombo e Ardea a causa di un incidente sempre in esterna prudenza Per lo stesso motivo tra lo svincolo dellaTeramo e la Tiburtina qui ilcomunque in via di normalizzazione siamo ora sulla diramazioneNord dove per il precedente ribaltamento del camion continua ad essere chiuso il tratto tra Fianono e le bivio con l’Autostrada del Sole in direzione Firenze ancora incidenti da segnalare questa volta in prossimità di Osteria Nuova su via Braccianese altezza via Angelo Signorelli con difficoltà per chi viaggia su tutti e due i sensi di marcia e alle 22 di questa sera nuovi interventi di manutenzione per il sottovia ...