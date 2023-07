Traffico Roma del 03-07-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per un incidente sulla diramazionenord tra Castelnuovo di Porto è il bivio per la Autosole verso Firenze brevi code perintenso sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est per lavori sui binari di Piazzale labicano da questa mattina alle linee tram 235 14:19 sono sostituite da bus sull’intero percorso il servizio tram verrà riattivato a partire da inizio corse di domenica 9 luglio maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità