Traffico Roma del 03-07-2023 ore 12 | 30

(Di lunedì 3 luglio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità e la circolazione sul grande raccordo anulare Tuttavia per un incidente tra il bivio con la 24 e la Tiburtina in direzione Nomentana regolare ilsul tratto Urbano della A24L’Aquilarallentato per lavori sulla via Nomentana all’altezza di via Lazzaro Spallanzani lavori sono impianto semaforico sulla litoranea all’altezza del punto cancella un incidente con rallentamenti In entrambe le direzioni di percorrenza per lavori su navi di Piazzale labicano da questa mattina alle linee tram 235 14:19 sono sostituiti dalle buste sull’intero percorso il servizio tram e verrà riattivato a partire da inizio corsi di domenica 9 luglio e infine disagi sulle nodo didove la circolazione ferroviaria ...