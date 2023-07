Traffico Roma del 03-07-2023 ore 11 | 30

(Di lunedì 3 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto lavori in corso con riduzione di carreggiata sulla Cassia bis tra Castel de’ ceveri e il raccordo in direzione diinevitabile la formazione di code intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia brevi code peranche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale è trafficata la via Pontina con code tra Spinaceto e il raccordo in direzione diper lavori sui binari di Piazzale labicano da questa mattina alle linee tram 235 14:19 sono sostituite da bus sull’intero percorso il servizio tram verrà riattivato a partire da inizio corse di domenica 9 luglio maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è ...

Non ce l’ha fatta il 25enne rimasto gravemente ferito in un incidente tra la sua moto e due auto a Nettuno. È morto in ospedale.Il giovane, un nigeriano dipendente di un’azienda agricola del territorio, si trovava in sella alla sua bici quando sarebbe stato agganciato dal convoglio ...