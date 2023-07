Traffico Roma del 03-07-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra via della Bufalotta e via Tiburtina e a seguire tra Casilina e po’ trafficata anche la carreggiata esterna tra Turbo e la monaca è la via Tiburtina intenso ilsul tratto Urbano della A24 tra Viale Togliatti e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata la via Flaminia con code tra il raccordo è via dei Due Ponti verso il centro stessa situazione sulla via Salaria tra via di Villa Spada via dei Prati Fiscali verso la tangenziale ancora lunghe code sulla via Pontina tra Castelno e Castel di Decima versosegnalato anche un incidente all’altezza di Castel Porziano maggiori ...