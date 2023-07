Traffico Roma del 03-07-2023 ore 09 | 00

(Di lunedì 3 luglio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

DEBUTTO CON FESTA L'ok da, dopo i collaudi delle scorse settimane, c'è. Il sindaco Giuseppe ... Inoltre, creerà un percorso lungo corso Europa che, mediante una nuova Zona alimitato, sarà ...... a. Mentre i quattro giovani, avvinghiati l'uno all'altro cercando di non cadere, ondeggiano ...che - senza guardarsi oltre la spalla - lasciassero la corsia dedicata per immettersi nel...Nel risvolto anteriore di copertina si legge quanto segue: ", 17 giugno 1983. Gaia, ...fatto irruzione in una camera dell'Hotel Plaza e arrestato suo padre per associazione camorristica e...

Traffico Roma del 03-07-2023 ore 08:00 RomaDailyNews

Si è svolta la Cerimonia del Taglio del Nastro del nuovo volo di ITA Airways Roma Fiumicino – San Francisco al gate E11 dell’aeroporto di Roma Fiumicino. Hanno tagliato il nastro Emiliana Limosan [ ...Mattinata da incubo – e inizio di settimana pessimo – per chi deve recarsi a Roma. In questo momento in direzione della Capitale ci sono oltre 10km di coda a causa di un incidente avvenuto a Castel di ...