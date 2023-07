Tour de France. Jasper Philipsen ha seguito la vecchia regola

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tre cose Roland Barthes ricordava bene dei suoi sei anni bambini a Bayonne: il cioccolato, le zanzare, il correre nudo nei campi. Sembra strano, ma c'è qualcosa che lega le zone paludose al correre nudi nei campi, quasi fosse un'attrazione irresistibile. Il cantante dei Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, aveva cantato lo stesso nel brano “Born on the Bayou”: Running through the blackwood, bare / And I can still hear my old hound dog barking. C'era mai stato nel bayou John Fogerty, era californiano, ma a fare country rock non si può che finire in qualche modo lungo il Mississipi, anche solo con l'immaginazione. A volte le coincidenze riescono a sorprendere. Ancor più quelle nei nomi. Bayonne, o Baiona in basco e guascone, dovrebbe derivare dal guascone bajones, paludi: era un'enorme palude il territorio compreso tra i fiumi Adour e Nive; Bayou invece viene da bayouk, che nella ...