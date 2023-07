Tour de France 2023 | Victor | di nome e di fatto

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceunick) ha vinto la terza tappa del 110°deche ha portato i corridori da Amorebieta-Etxano in Spagna a Bayonne in territoriose lungo 194 chilometri. Il fiammingo, stupendamente pilotato dal compagno di squadra Mathieu van der Poel, ha preceduto, al termine d’uno sprint a ranghi compatti, il tedesco Philip Bauhaus (Bahrainious) e l’australiano Caleb Ewan (Lotto Dstny). Rimane immutata la classifica generale con il britannico Adam Yates (UAE Team Emirates) in maglia gialla con un vantaggio di sei secondi sul gemello Simon (Team Jayco AlUla) e sul suo capitano Tadej Pogacar. Neanche il tempo d’abbassare la bandiera a scacchi che partivano all’attacco ilse Laurent Pichon (Arkéa Samsic) e lo statunitense Neilson Powless (EF ...

