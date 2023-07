Tour de France 2023 | pagelle terza tappa | Philipsen firma la prima volata a Bayonne

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ildearriva in Francia con lae nel caos delladi questa Grande Boucle spunta fuori sempre lui, Jasper. Il vincitore dell’ultimadello scorso anno riparte da dove aveva lasciato, con uno sprint regale al termine di un finale davvero al cardiopalma dove tutti i corridori si sono dovuti prendere dei grandi rischi per mantenere le prime posizioni nel gruppo. Sul podio di giornata anche Phil Bauhaus e un redivivo Caleb Ewan. Ancora sconfitto Wout Van Aert, che rimane chiuso negli ultimi cento metri quando sembrava pronto a giocarsela con. Appuntamento domani sul circuito di Nogaro, per quella che potrebbe essere una nuova ...

