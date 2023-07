Tour de France 2023 | la tappa di domani Dax-Nogaro Percorso | altimetria | programma | orari | tv

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ildeapproda oggi in Francia con lacon arrivo a Bayonne. La corsa rimarrànel sud-ovest del Paese, in zona Pirenei. Sarà la seconda frazione di fila adatta ai velocisti, con meno di 1500 metri di dislivello e poche difficoltà altimetriche.Si parte da Dax per arrivare a: 181,8 chilometri. Ci sarà qualche sali e scendi nella prima parte, mentre a metàè piazzato il traguardo volante a Notre-Dame des Cyclistes, cappella in stile romanico situata in Nuova Acquitania che è stata dedicata alla Vergine patrona dei ciclisti da Papa Giovanni XXIII nel 1958. Adesso è diventato una sorta di museo per tutti i ciclisti e cicloturisti. L’unico GPM è piazzato a poco meno di 30 chilometri dalla conclusione e ...

Lilian Calmejane mostra i chiodi conficcati nella ruota anteriore della sua bici al termine della seconda tappa del Tour de France. Il corridore della Intermarché ha scritto sul suo profilo Twitter: 'Grazie per questo genere di idiozia, penso non essere stato la sola vittima di forature, sappiate che si può cadere ...'

Il Tour de France 2023 è appena cominciato, eppure non mancano le polemiche - anche internamente - tra le formazioni che la "Grande Boucle" vorrebbero vincerla, anzi rivincerla. E' il caso della Jumb ...La corsa saluta la Spagna e approda in Francia con misure di sicurezza rafforzate per gli scontri di questi giorni. Adam Yates riparte in maglia gialla ...