Tour de France 2023 | la prima volata la vincere Jasper Philipsen | battuti Bauhaus ed Ewan

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) Arriva ladi gruppo alde. Terza tappa con arrivo in quel di Bayonne che va al favorito: il belga, lanciato al meglio dalla squadra, domina lo sprint e coglie il settimo successo stagionale, il terzo in una frazione della Grande Boucle dopo i due dell’anno scorso. Resta agevolmente in Maglia Gialla Adam Yates (UAE Emirates). Pronti, via e sono andati all’attacco due corridori. In fuga Laurent Pichon (Arkéa-Samsic) e Neilson Powless (EF Education-EasyPost), a caccia di punti importanti per la sua Maglia a Pois. Dopo unaparte mossa, tanta pianura per tornare in Francia dalla Spagna e lavoro molto semplice per il plotone che è andato a riprenderelo statunitense e poi il ...