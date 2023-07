Tour de France 2023 | Jasper Philipsen | “van der Poel è stato perfetto | questa vittoria è importante anche per la maglia verde”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Esultanella terza tappa delde. Nella prima frazione adatta ai velocisti di110ma edizione della Grande Boucle, il belga dell’Alpecin-Deceuninck sfrutta al meglio il lavoro di Mathieu van der(bravissimo a pilotare il suo compagno di squadra nel finale) e si impone sul traguardo di Bayonne davanti al tedesco Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious) e all’australiano Caleb Ewan (Lotto Dstny). Per il classe 1998 si tratta della terzain carriera alde, la 31ma totale. “C’era tanta tensione nel finale, ma è normale perché siamo al– ha affermatodopo l’arrivo -. Tutti volevano vincere oggi nella prima volata. ...

Jasper Philipsen ha vinto in volata la terza tappa dell'edizione numero 110 delde, la Amorebieta Etxano - Bayonne di 185 chilometri. Il corridore belga della Alpecin - Deceuninck ha preceduto al termine di uno sprint a ranghi compatti il connazionale Phil Bauhaus (...Martedì nuova chance per i velocisti sul traguardo di Nogaro2023, LA GUIDA LE CLASSIFICHE PERCORSO PARTECIPANTI E FAVORITI ALBO D'ORO LA STORIAJasper Philipsen, ciclista belga della Alpecin - Deceuninck, vince la terza tappa delde, la Amorebieta Etxano - Bayonne, lunga 193,5 chilometri, grazie all'aiuto decisivo del compagno di squadra Mathieu van der Poel che gli lancia la volata. Dopo 156 chilometri in cui a ...

Van Aert perde la testa dopo il traguardo, Pogacar lo sfotte: elettricità al Tour de France Fanpage.it

Primo traguardo francese, prima volata ed ecco Jasper Philipsen. Dopo l'adrenalinico weekend d'apertura, la terza tappa del Tour si è sviluppata secondo un copione annunciato, rivelandosi terreno di c ...Il belga della Alpecin-Deceuninck conquista la terza tappa da Amorebieta a Bayonne. Il britannico resta alla guida della corsa con 6'' di vantaggio su Pogacar e sul fratello Simon ...