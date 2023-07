Tour de France 2023 in tv oggi | orario d’inizio lunedì 3 luglio | programma RAI ed Eurosport | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) Si svolgerà, la terza tappa della 110ma edizione delde. Dopo due frazioni abbastanza complicate, in cui sono arrivate le vittorie di Adam Yates (UAE Team Emirates) e Victor Lafay (Cofidis), quest’si assisterà probabilmente al primo arrivo in volata di questa Grande Boucle. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DIDELDEDALLE 12.45 Nella tappa odierna si partirà dalla Spagna, più precisamente da Amorebieta-Etxano nei Paesi Baschi, e si arriverà, dopo 193,5 chilometri, a Bayonne, in Francia. Nell’arco della frazione i corridori dovranno affrontare quattro salite, tutte però distanti dal traguardo (l’ultima sarà ad oltre 90 km dall’arrivo) e ...