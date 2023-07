Tour de France 2023 | classifiche aggiornate dopo terza tappa | Adam Yates ancora in giallo

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ledeldela, la Amorebieta-Extano – Bayonne di 193.5 km.conserva la maglia gialla, simbolo del primato, mentre a trionfare quest’oggi è Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Di seguito ecco lelafrazione, vale a dire quella generale, la classifica a punti per la maglia verde, la classifica degli scalatori (maglia a pois) e quella per il miglior giovane con la maglia bianca. ORDINE DI ARRIVOSECONDA: PERCORSO E ALTIMETRIA COME SEGUIRE LA CORSA IN TV E ...

Diversi corridori impegnati nella seconda tappa delde, da Vitoria a San Sebastian, si sono lamentati di aver forato dopo essere finiti con le loro bici su chiodi e puntine da disegno disseminate sulla strada, in particolare la salita dello ...L'altimetria e il percorso della settima tappa delde2023 , la Mont - de - Marsan - Bordeaux di 169,9 chilometri. Una frazione che dovrebbe tornare a far sorridere i velocisti, dato l'unico GPM di quarta categoria posto a poco meno di 40 ...La settima tappa delde2023 , in programma venerdì 7 luglio , porta la Grande Boucle da Mont - de - Marsan a Bordeaux dopo 169,9 chilometri. Una frazione che dovrebbe sorridere ai velocisti, vista l'assenza ...

Van Aert perde la testa dopo il traguardo, Pogacar lo sfotte: elettricità al Tour de France Fanpage.it

Subito un ritiro al Tour de France 2023 e subito un uomo di primo piano. A dover lasciare al corsa senza nemmeno riuscire a portare a termine una tappa è infatti Enric Mas, coinvolto in una… Leggi ...Ciclismo, Tour de France 2023 in diretta integrale su Eurosport 1 e Discovery + , Parte sabato 1° luglio da Bilbao la 110ª edizione del Tour de France, la più importante corsa dell’anno per gli appass ...