Toscana Pride 2023 dedicato ai “Corpi InTRANSigenti”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Firenze si prepara ad accogliere la parata dell’orgoglio. Èai “” delle persone lesbiche, gay, bisessuali e bi+, trans*, queer, intersex e asessuali ilche si terrà sabato 8 luglio a Firenze a sette anni di distanza dal primo evento della comunità Lgbtqia+ nel capoluogo. In prima fila contro le discriminazioni “Come Regione, anche quest’anno, abbiamo confermato il nostro patrocinio al, e parteciperemo alla grande parata di sabato 8 luglio a Firenze con il Gonfalone – ha dichiarato Alessandra Nardini assessora all’Istruzione e alle politiche di genere -. Ci saremo per ribadire che non esistono persone, amori, famiglie, bambine e bambini di serie A e di serie B. La conferenza stampa di ...

A sette anni di distanza, ilsi terrà di nuovo a Firenze : appuntamento sabato 8 luglio per l'edizione dedicata ai "Corpi InTRANSigenti" delle persone lesbiche, gay, bisessuali e bi+, trans, queer, intersex e ...La manifestazionecon tante sigle dell'associazionismo. Presentato il percorsoLa nostra adesione al2023 è dunque non solo un gesto simbolico e formale, ma rappresenta un impegno politico a continuare un percorso non solo di solidarietà, ma anche di riflessione, ...

"Contro ogni discriminazione, per i diritti di tutte e tutti". La presidente degli Psicologi della Toscana, Maria Antonietta Gulino, annuncia così il ...