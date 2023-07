Tornano a Pozzuoli le Frecce Tricolore

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dopo il gran successo dello scorso 16 ottobre, torna sul Lungomare Pertini di, la Pattuglia Acrobatica Nazionale –Tricolori per il “Air Show”. La manifestazione rientra nel parterre di eventi inerenti alla Celebrazione del Centenario dell’Aeronautica Militare italiana nata il 28 marzo 1923, tra l’altro festeggia anche i suoi 60 anni anche l’Accademia puteolana. Il comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Brigata Aerea Luigi Casali ha sottolineato: “Questo territorio ospita l’Accademia Aeronautica cui è affidato il delicato compito di reclutare, formare ed addestrare tutti i giovani Ufficiali che entrano a far parte della nostra grande squadra azzurra; questa terra ci permette di assolvere la nostra missione con serenità, accogliendoci da tanti anni con tanto calore e tanto affetto, rendendo ...

le mascherine chirurgiche, non per proteggersi dai virus nell'aria ma dalle telecamere dei ... E' ora nel carcere di. Tre i provvedimenti notificati ad altrettante persone, tradotte ...le mascherine chirurgiche, non per proteggersi dai virus nell'aria ma dalle telecamere dei ... E' ora nel carcere di. 3 i provvedimenti notificati ad altrettante persone, tradotte tutte ...Le Frecce Tricolori. Dopo lo spettacolo del 16 ottobre scorso , la Pattuglia Acrobatica Nazionale solcherà nuovamente i cieli del comune flegreo domenica 2 luglio a partire dalle ore 17. Il '...

[COMUNICATO STAMPA] Pozzuoli: domenica 2 luglio tornano le ... - Comune di Pozzuoli

Tornano le mascherine chirurgiche, non per proteggersi dai virus nell’aria ma dalle telecamere dei varchi ztl.Notte di controlli dei Carabinieri nei luoghi maggiormente frequentati della movida di Napoli. Tornano le mascherine chirurgiche per sfuggire alle ...