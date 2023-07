Torna Forestàte | nella cinquecentesca Tora e Piccilli la rassegna di teatro e musica

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 3 luglio 2023), ladinata nel 2020 nel piccolo borgo cinquecentesco di Foresta, frazione del “comune sparso” di, nell’Alto Casertano. Un luogo minimo per unadi alto profilo che, alla sua terza edizione, conferma la propria missione: promuovere questo territorio e la sua storia, un patrimonio tanto inestimabile quanto poco conosciuto. Foresta è un prezioso gioiello incastonato ai piedi del vulcano spento di Roccamonfina: una chiesa, un pugno di case in pietra, in gran parte disabitate, un’unica strada e una piccola piazza disegnano il borgo dove abitano 18 persone. In questo contesto nasce Forestàte da un’idea di Antonio Maiorino e dall’artista Massimo Pastore che dal 2020 abitano il borgo con un progetto e una ...