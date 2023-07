Torino | pugni e calci a un bimbo di 6 anni e costretto a mentire in ospedale dal patrigno | “Dì che sei caduto dalle scale”; Condannato a 10 anni

... il patrigno lo aveva preso anello stomaco perché aveva vomitato in auto. La donna ha chiamato l'ambulanza e il bambino è stato portato all'ospedale Regina Margherita di. Solo l'...... il patrigno lo aveva preso anello stomaco perché aveva vomitato in auto. La donna ha chiamato l'ambulanza e il bambino è stato portato all'ospedale Regina Margherita di. Solo l'...È arrivato all' ospedale Regina Margherita diin fin di vita. Era pieno di lividi e aveva il fegato distrutto. Mentre i dottori gli ... colpiva il piccolo con raffiche di, legandogli le ...

Torino, pugni e calci al figlio della compagna: 26enne condannato per tentato omicidio L'Unione Sarda.it

«Ha martoriato il corpo del piccolo». E «a fronte della grande sofferenza del bambino, non lo ha nemmeno portato al pronto soccorso, minimizzando e nascondendo i fatti».«Ha martoriato il corpo del piccolo». E «a fronte della grande sofferenza del bambino, non lo ha nemmeno portato al pronto soccorso, minimizzando e nascondendo i fatti».