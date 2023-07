Torino | patrigno violento condannato a 10 anni per tentato omicidio | «Calci e pugni al bambino legato»

(Di lunedì 3 luglio 2023) Aun 26enne è statoa 10di carcere per, maltrattamenti e lesioni. L’accusa è di aver esercitato violenza fisica e psicologica nei confronti del figlio della compagna, picchiato e maltrattato in diverse occasioni. Fino a quando quelle botte non l’hanno quasi ucciso. Nella sentenza di 36 pagine con cui il Gup lo haa 10di reclusione, l’uomo – di origine marocchina – è accusato di aver «martoriato il corpo del piccolo», che all’epoca dei fatti aveva appena 6, e «anche dopo averglile mani dietro la schiena» di aver continuato a colpirlo. «Pur a fronte della grande sofferenza del, non lo ha nemmeno portato al pronto soccorso, minimizzando e ...

un 26enne è stato condannato a 10 anni di carcere per tentato omicidio, maltrattamenti e ... Illo aveva preso a pugni in pancia perché aveva vomitato in auto. Ed è stato proprio l'...La psicologa dell'ambulatorio ha scoperto la verità leggendogli una fiaba. Anche la madre aveva tentato di insabbiare tutto: cosa è ...Leggi Anche, il gip modifica l'accusa per ildella piccola Fatima: da omicidio volontario a colposo. Ma rimane in carcere A quanto riferisce la Stampa , la pm Valentina Sellaroli ha ...

A 6 anni legato e ridotto in fin di vita dal patrigno, dalla fiaba in ... Fanpage.it

È arrivato all'ospedale Regina Margherita di Torino in fin di vita. Era pieno di lividi e aveva il fegato distrutto. Mentre i dottori gli salvavano la vita, è ...«Quando ti chiedono cosa ti è successo devi dire che sei caduto dalle scale», gli aveva detto il patrigno che l’aveva duramente picchiato, fino a spappolargli l’intestino. Una versione sostenuta pure ...