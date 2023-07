Tor Sapienza – Sparano a un uomo con pistola aria compressa

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 luglio 2023) Misterioso episodio a Tor, dove unè stato colpito alla testa dai pallini sparati da una. L’è stato portato in ospedale, ma non è in gravi condizioni, ne avrà per una decina di giorni. L’, di 38 anni, ha raccontato di essere uscito di casa verso le dieci di sera di sabato per andare a comprare da mangiare e di essere stato colpito alla testa improvvisamente dai pallini sparati con una. Due passanti hanno visto la vittima col volto insanguinato e hanno chiamato i soccorsi. Delle indagini si incarica la polizia di Stato, e finora non si sa chi abbia sparato.