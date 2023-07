Top XI | Primeira Liga 2022 23

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 3 luglio 2023) In questa stagione c’è stato un momento, alla vigilia del doppio confronto con l’Inter nei quarti di finale di Champions League, in cui il Benfica era sulla bocca di tutti. Su radio, televisioni e siti web era tutto un florilegio di elogi alle “Aquile” e al loro allenatore, il tedesco Roger Schmidt, santone del bel gioco capace di riportare il club più prestigioso di Portogallo tra le grandi d’Europa. L’eliminazione contro i nerazzurri – coincisa con un filotto di partite poco convincenti in patria – ha ridimensionato i giudizi, ma la stagione degli “Encarnados” è stata comunque trionfale. Il 3-0 al Santa Clara nell’ultima giornata ha certificato la conquista del 38° titolo di campione di Portogallo, conquistato al termine di una cavalcata di 28 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, con 82 gol fatti e 20 subiti. Un dominio che non ha riscontri tra i grandi tornei calcistici del ...