Tonali ufficiale al Newcastle per 70 milioni | il Milan lo ringrazia sui social

(Di lunedì 3 luglio 2023) «Grazie Sandro». Ilsi congeda in mododa Sandro, ceduto a titolo definitivo alndo il giocatore e pubblicando una sua foto corredata da due semplici frasi: «È stato un bellissimo viaggio insieme. La tua famiglia rossonera ti augura il meglio».

