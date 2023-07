Tiro con l’arco | Italia competitiva su più fronti ed in ripresa ai Giochi Europei dopo un avvio di stagione opaco

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) Come già avvenuto nelle precedenti edizioni di Baku 2015 e Minsk 2019, l’delconha vinto il medagliere deianche in Polonia dimostrandosi nuovamente una superpotenza almeno in campo continentale. Questa volta però, per battere la concorrenza di Gran Bretagna, Spagna e Germania nel “Medal Table” si è rivelato decisivo il contributo del settore compound. Elisa Roner e Marco Bruno hanno fatto il pieno di medaglie, regalando al Bel Paese tre podi su tre eventi a disposizione (oro nell’individuale femminile, argento al maschile e bronzo nella prova a coppie miste) nonostante un campo partenti di altissimo livello su scala globale. Bilancio leggermente meno trionfale ma comunque positivo invece per il ricurvo, che è specialità olimpica e assegnava i primi pass per Parigi ...