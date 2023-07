Tifosi del Napoli chiedono a sorpresa | “Garcia | lascia giocare Ostigard!”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Idelhanno un messaggio chiaro per il loro allenatore,: è ora di dare a Ostigard la possibilità di brillare sul campo. NOTIZIE CALCIO. Idelhanno parlato: è tempo per l’allenatoredi farOstigard. Questo è il messaggio che risuona dai commenti inviati alla radio ufficiale del club, Kiss Kiss. La partenza imminente di Kim, che sembra diretto al Bayern Monaco, ha aperto una discussione su chi possa essere il suo degno sostituto. Mentre ilmonitora attentamente il mercato dei calciatori, italiani e stranieri, ihanno una soluzione pronta. Il nome è uno solo: Ostigard. “Ostigard è il vero sostituto”, insiste un tifoso. “Spero che ...

... 'AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive... Auguro a tutti voi, società e, il meglio per il futuro e sono sicuro che farete ancora grandi ...Ringrazio chi ha fatto sì che io indossassi i colori della squadramio cuore e chi ha gestito ... Auguro a tutti voi, società e, il meglio per il futuro e sono sicuro che farete ancora grandi ...Una cessione sofferta per iper cui l'ex Brescia era uno dei beniamini più amati nonché il candidato per diventare il capitanoDiavolo , ma anche un'operazione estremamente remunerativa ...

Liam Gallagher torna sulla finale di Champions: "Devo dire grazie ai tifosi del Milan per l’amore e... Milan News

Il calciomercato non è ancora ufficialmente iniziato ma è già protagonista dell'estate. Tra le società italiane più attive c'è il Milan.Siamo pronti a scommettere: Sandro Tonali sarà il prossimo beniamino dei tifosi inglesi. Un feeling speciale, che parte da Zola e Vialli e arriva a Balotelli ...