“Ti prego | non lo fare” Giovanna Botteri in lacrime al Tg3 Momento toccante in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 luglio 2023)inal Tg3 linea notte. Ci risiamo, in Rai è tempo di abbandoni e addii. Stavolta ad annunciare il ritiro dalle scene televisive, almeno della tv pubblica, è Maurizio Mannoni, lo storico conduttore del Tg3 Linea notte. L’uomo infatti, a fine trasmissione, ha dato un addio commosso e molto particolare. Infatti Mannoni non ha mai comunicato esplicitamente che se ne sarebbe andato, ma l’ha lasciato capire molto chiaramente. >> “Ho trovato il bimbo scomparso!”. È stata la stessa Federica Sciarelli mentre era in spiaggia L’uomo infatti ha fatto intendere che non ci sarà per la prossima stagione del Tg3. Non si capisce bene, ma da quello che Maurizio Mannoni fa intendere, non è farina del suo sacco e la scelta è stata presa dall’alto. Non è la prima volta che ultimamente succedono cose dl genere su Rai 3. ...